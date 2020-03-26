Могут быть инфицированы: в Харькове объявили в розыск 10 человек

Украинцы указывали ложную информацию о себе

В Харькове полиция разыскивает 10 человек, которые отказались соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом после возвращения из-за границы и скрылись. Об этом рассказала главный санитарный врач области Любовь Махота, передает UA:Харків.

Уточняется, что граждане указывали несуществующие телефоны или давно проданное жилье

"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет назад", – сказала Махота.

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Всего, по данным главного санитарного врача, на режиме самоизоляции в Харькове находятся 200 человек.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19.

Также сообщалось, что за нарушение правил карантина по предотвращению распространения коронавируса усилена ответственность. Так, нарушителям придется заплатить 17-51 тысячи гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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