Мошеннические "обряды" в Харькове: как у пенсионеров выманивают деньги (видео)

Женщина возвращалась домой из магазина, когда к ней подошла мошенница

Сейчас следователи пытаются разыскать мошенницу. Коллаж "Сегодня".

В Харькове мошенница выманивает деньги у пенсионерок В сети распространяются видео со злоумышленницей, и представьте, до сих пор полиция не может ее поймать. – говорится в сюжете "Сегодня!

Подробности инцидента

"Сделано насмерть, надо это и это. И земля под порог насыпана,.жить осталось пару дней, лечить надо через маму. Ну вот мама говорит, я не знаю, почему я подчинялась, – рассказывает дочь Татьяна обманутой женщины.

Реклама

Татьяна рассказывает, что мама возвращалась домой из магазина, когда ее застала мошенница. Обратилась к ней по имени, знала как зовут родственников и сказала, что раньше жила рядом. И готова бесплатно помочь развеять черную магию. Но чтобы обряд был действенен – делать его надо на деньгах. Получается достали все деньги, сложили, побрызгала руками, сама взяла полотенце и положила. И вот в какой-то из этих моментов ушел платочек. Полотенце осталось, а платочек с деньгами ушёл.

"Возможно оставило какие-то свои следы идентификации, тогда это дает нам обычно намного больше шансов и когда данных лиц задерживают с поличным. – То есть – лучше, если люди ее увидят опять, сразу будут звонить в полицию? – Да, обязательно", – рассказал заместитель начальника следственного отделения Владислав Колесник.

Сейчас следователи пытаются разыскать мошенницу и устанавливают всех пострадавших. Психолог Ирина Головнева говорит, любимая хитрость аферистов – заставить жертву поверить, что у нее нет

времени на размышления. И от таких нужно сразу убегать.

Реклама

Часто мошенники выбирают жертв среди пожилых людей. И родные могут помочь им – заранее. Например, обсудить, что если внук попадет в больницу, то деньги у бабушки наверняка. не будет просить. Или если родные верят в магию, испугать, что так называемые гадалки наоборот могут навредить. Татьяна надеется, что "аферистку с заговорами" узнают и задержат.

Ранее "Сегодня" писали, как на украинку "повесили" сразу несколько кредитов, а также рассказывали, как себя от этого защитить.

Реклама

Напомним, что на сайте купли-продажи OLX мошенники начали по-новому обманывать украинцев и красть их деньги. С новой схемой аферисты могут обмануть не только покупателя, но и продавца.