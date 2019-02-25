Мошенники применили новые схемы – от "брокеров" до "коммунальщиков"

В Харькове разоблачили новые схемы мошенничества

Мошенники применили новые схемы – от "брокеров" до "коммунальщиков" Таисия Ерохина 2019-02-25T12:00:00+02:00 Харьков В Харькове разоблачили новые схемы мошенничества







В Харькове разоблачили новые схемы наживы на доверии. Так, жители города попадались на крючок брокеров-аферистов, а жителей нескольких районов города в срочном порядке призывали открывать двери своих квартир сомнительным ассенизаторам.

Журналисты "Сегодня" узнали о новых видах мошеннических схем в регионе и о том, как не стать их жертвой.

БРОКЕРЫ.

В начале февраля с заявлениями в полицию пришли 110 харьковчан, которых обманули псевдоброкеры, обещая быстро растаможить автомобили с еврономерами. Как рассказали в Нацполиции, двое представителей компании Feneror заключали договоры с автовладельцами и брали первый взнос в сумме не меньше 28 000 грн.

После этого "брокеры" переносили сроки выполнения обязательств, а спустя некоторое время и вовсе перестали отвечать на телефонные звонки. Было открыто уголовное производство по статье "мошенничество", виновным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Вскоре удалось задержать 50-летнего руководителя фирмы Геннадия Мацокина, который в суде заявил, что сдавал в аренду помещение двум другим фигурантам и не имел отношения к их деятельности. 12 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 1,5 млн грн. Других участников обмана еще разыскивают.

Как рассказали нам юристы регионального центра предоставления вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях, обезопасить себя можно, обратившись к официально работающим предприятиям.

"Перечень таких брокеров можно найти в реестре предприятий, которым предоставлено разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности, с которым вы можете ознакомиться на официальном сайте ГФС", — объяснили юристы.

По словам самих таможенных брокеров, деньги за процедуру перечисляют на счета региональной таможни, а в руки отдают лишь оплату за услуги брокера.

АССЕНИЗАТОРЫ.

А вот жители Салтовки и Алексеевки в начале февраля заметили на стенах многоэтажек объявления, в которых их призывают в срочном порядке провести чистку канализации в течение трех дней.

"Жители звонили и уточняли, зачем это нужно, а мы сначала даже не могли понять, о чем речь. Это частное объявление, к которому мы не имеем никакого отношения. Все наши объявления с логотипами и эмблемами предприятия, с нашими контактными данными", — объяснили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

Сейчас же по номерам телефонов псевдокоммунальщиков, указанных в объявлениях, не отвечают. Чтобы вычислить афериста, спрашивайте удостоверение и требуйте на подпись акт выполненных работ.

Как заявил юрист Дмитрий Марцонь, пускать в дом фейкового сотрудника какой-либо службы — опасно: "В таком случае можно ждать чего угодно — от грабежа и разбоя до банальной кражи у людей в возрасте, которым тяжело уследить за происходящим".

БЛАГОТВОРИТЕЛИ.

В последнее время мошенники представляются и сотрудниками благотворительных фондов, используя известные в Украине компании. Отыскивая данные с призывом о помощи в сети, жаждущие легкой наживы "благотворители" предлагают оказать материальную помощь, однако при этом выпытывают полную информацию о человеке и его банковских счетах. А затем снимают деньги с карты вместо того, чтобы ее пополнить.

Традиционно звонят и липовые сотрудники банков, требующие логины и пароли. Так, в декабре пенсионерка из Балаклейского района назвала по телефону пароль и код, лишившись после этого четырех тысяч гривен. В полиции советуют сначала обратиться в банк и убедиться, что информацию действительно запрашивает финансовое учреждение.

ОТ ОБМАНА В СЕТИ — НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ

Также жители Харькова и области попадаются и на старые схемы аферистов, выбирая ненадежных продавцов в сети. Так, 13 февраля в Балаклейском районе сразу двое жителей обратились в полицию.

Одна заявительница жаловалась, что заплатила 11 000 грн за стиральную машинку, которую так и не доставили, а другая внесла предоплату в 2000 грн за детскую кроватку, но товар не получила. Страховкой от подобных случаев может быть наложенный платеж.

В ходу и услуги "наладчиков компьютеров", развешенные на каждом столбу. В облуправлении Госпродпотребслужбы сообщают о многочисленных обращениях горожан, которых заманивают бесплатными диагностикой и выездом мастера: "Мошенники обещают отремонтировать технику очень дешево, но в итоге выставляют завышенный в несколько раз счет".

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.

Напомним, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.