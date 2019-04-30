Мужчина, бросивший гранату в автомобиль в Харькове, заявил, что хотел пошутить

В момент происшествия мужчина был пьян

В Харькове избрали меру пресечения мужчине, которого подозревают в подрыве автомобиля. Суд отправил задержанного в следственный изолятор до 26 июня, сообщает UA: Харків.

Подозреваемому – 33 года. Безработный. Живет на улице Старогригоровской, где и произошел взрыв. У него – двое малолетних детей. В момент происшествия мужчина был пьян. Утверждает: гранату нашел на улице. Над водителем случайного авто хотел пошутить.

"Я случайно ее подобрал, не знаю чего. И пошел на встречу к машине. Машина остановилась. Я на пальцах, за кольцо, держал гранату эту. И в салон протянул. Я не знал, что она настоящая. Не представлял, что настоящее оружие. И глупая шутка. Предложил: приобрести не хочешь? Я глупость сделал такое, сам не ожидал, что такое будет. Честно, виноват. Очень сожалею", – заявил задержанный в суде.

По словам прокурора по делу Дмитрия Караченцова, раненный водитель легковушки – таксист. Он ехал на вызов.

Тип гранаты сейчас устанавливают эксперты. Другого оружия у подозреваемого не нашли.

Между тем, мужчине, который пострадал из-за взрыва гранаты в Харькове, ампутировали ноги.

Ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

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