Мужчина с палкой ограбил почту в Харькове: подробности

В Харькове, где ранее в этом месяце трое подростков ограбили взрослого мужчину, произошло нападение на почтовое отделение.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, инцидент произошел 23 июля на улице Льва Ландау Немышлянского района города.
Около 16:17 в полицию сообщили о том, что мужчина в балаклаве зашел в отделение и, пригрозив палкой, заставил сотрудников почты открыть сейф, после чего связал кассира и вместе с другой работницей закрыл в подсобке. После этого грабитель украл все деньги – примерно 30 тыс. грн – и сбежал.
На месте преступления работает следственно-оперативная группа во главе с руководством Немышлянская отдела полиции. Идет розыск преступника.
Решается вопрос о начала уголовного производства.
Напомним, полгода назад почтовое отделение ограбили в Киеве – преступник был одет в камуфляж и медицинскую маску, а также угрожал кассиру пистолетом. Спустя несколько месяцев злоумышленника задержали в Одессе – им оказался 23-летний харьковчанин.
А в январе налетчики ограбили одно из отделений крупнейшей почтовой компании в Могилев-Подольском Винницкой области. В тот же день пятеро преступников были задержаны.
Также смотрите сюжет о почтовом воре, который промышлял в Киеве и в Одесской области:
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