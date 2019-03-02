В Харьковской области отец одним ударом убил семилетнего сына

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

Фото: Нацполиция

В Харьковской области отец одним ударом убил семилетнего сына //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a9e/296/5c7a9e296ac67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a9e/296/5c7a9e296ac67.jpg 2019-03-02T17:29:00+02:00 Харьков Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

В одном из домов поселка Шевченково Харьковской области отец убил своего 7-летнего сына. Тело ребенка с телесными повреждениями на лице обнаружили медики, вызванные на место происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как стало известно, мальчик жил вместе с родителями и 8-летней сестрой. Семья уже стоит на учете в службе по делам семьи и молодежи.

Предварительно установлено, что из-за того, что сын не слушался, отец накричал на ребенка и ударил рукой по затылку. От удара парень упал и ударился головой о железную стойку кровати в детской комнате. После этого мальчик начал плохо ходить, все время лежал на кровати и жаловался на головную боль. 1 марта ребенку стало плохо, он начал задыхаться и потерял сознание, только тогда родители вызвали скорую помощь.

Также в 2015 году 35-летний отец был условно осужден по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины за нанесение тяжких телесных повреждений своей дочери.

Информацию о происшествии уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по п. 2, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Отцу мальчика грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области отца и его сожительницу подозревают в издевательствах над ребенком. В полиции говорят, главная подозреваемая – именно мачеха. Но уголовное производство по статье пытки открыли против обоих взрослых.

Также, в Киевской области суд вынес приговор жестокому убийце, который в мае 2016 года в поселке Коцюбинское забил до смерти двухлетнего малыша.

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