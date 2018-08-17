Мужчину, обстрелявшего полицейских в Харькове, приговорили к девяти годам лишения свободы

Сегодня, 16:40

Во время задержания злоумышленник получил ранения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Суд приговорил в девяти годам лишения свободы мужчину, который в октябре 2017 года обстрелял полицейских в Харькове. Об этом говорится в документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Примечательно, что обвиняемый сначала утверждал, что не планировал убивать патрульных, но затем полностью признал свою вину. Приговор вынесли за покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение оружия.

Однако, как говорится в документе, на данный момент приговор не вступил в силу и идет срок апелляционного обжалования.

Напомним, 22 октября 2017 года около 12:00 сотрудники патрульной полиции Харькова попали под обстрел в ответ на просьбу предъявить документы. Пытаясь убежать, неизвестный произвел три выстрела в полицейских, а те в ответ, сделав предупредительный выстрел в воздух, выстрелили в сторону беглеца. Раненого тогда задержали и доставили в больницу.

Позже оказалось, что стрельбу открыл 31-летний житель Луганской области, безработный, который уже был судим за разбой и незаконное обращение с оружием.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области суд приговорил Владимира Злого, обвиняемого в убийстве матроса Военно-морских сил ВС Украины Арслана Шейхова, к четырем годам лишения свободы
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