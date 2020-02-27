На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)

В Харькове на въезде в ТРЦ "Барабашово", через который хотят проложить новую дорогу, которая соединит Салтовку и центр Харькова, случилась потасовка между работниками рынка и людей в форме муниципальной охраны города. Видео инцидента публикуют в местных пабликах.

На одной из видеозаписей видно, как люди в темно зеленой форме преграждают путь предпринимателям. Мужчина с пистолетом в руках кричит женщине "не провоцировать", а на фоне слышны звуки выстрелов и взрывов.

Также в соцсетях отмечают, что на улице Академика Павлова появилась пробка.

Напомним, что торговцы этого рынка выступают против начатого строительства. Ранее предприниматели установили там целые баррикады. В частности, поставили противотанковые ежи, натянули между ними цепи и подожгли шины.

Также известно, что в мэрии готовятся сносить первые торговые точкина рынке. В сети опубликовали видео с квадрокоптера, где видно строительство будущей трассы.Согласно плану, ради строительства дороги снесут 1500 торговых павильонов.

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