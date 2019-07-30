На центральной площади Харькова до конца августа ограничат движение транспорта

В Харькове на площади Свободы до конца месяца ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе городского совета, запрет коснется участка между улицами Сумской и площадью Свободы.
Решение вступит в силу 1 августа будет действовать на протяжении 26 дней – за это время в центре города будет проходить подготовка к празднованию Дня города, Государственного Флага и Конституции. На этот период двухстороннее движение транспорта будет осуществляться между улицами Сумской и Тринклера.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский Кабмин одобрил масштабную программу развития дорог местного значения и готов приступить к ее реализации. В частности, планируется использовать технологию цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.
А пока что украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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