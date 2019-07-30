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На центральной площади Харькова до конца августа ограничат движение транспорта

Сегодня, 14:47

На 26 дней будет запрещено двустороннее движение

Площадь Свободы в Харькове

Площадь Свободы в Харькове / Фото: пресс-служба мэрии Харькова

На центральной площади Харькова до конца августа ограничат движение транспорта https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B Харьков На 26 дней будет запрещено двустороннее движение

В Харькове на площади Свободы до конца месяца ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе городского совета, запрет коснется участка между улицами Сумской и площадью Свободы.

Решение вступит в силу 1 августа будет действовать на протяжении 26 дней – за это время в центре города будет проходить подготовка к празднованию Дня города, Государственного Флага и Конституции. На этот период двухстороннее движение транспорта будет осуществляться между улицами Сумской и Тринклера.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский Кабмин одобрил масштабную программу развития дорог местного значения и готов приступить к ее реализации. В частности, планируется использовать технологию цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

А пока что украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Харьков ремонт движение

Источник: Сегодня

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