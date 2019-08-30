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На границе с Харьковской областью мужчина на автомобиле пытался прорваться в Украину

30 августа, 07:48

Пограничники использовали устройства для принудительной остановки транспорта

/ Фото: ГПСУ

Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданином России. Инцидент произошел в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, 26-летний мужчина направлялся в Украину на автомобиле Ford.

"Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине. В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Мужчина, услышав это, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска", – говорится в сообщении.

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Чтобы нарушитель не прорвался пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а злоумышленник задержан.

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Фото: president.gov.ua

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, а также нарушение режима в пункте пропуска, россиянину грозит административная ответственность и запрет на въезд в Украину.

Напомним, в Закарпатской области в течение нескольких часов дважды задерживали мужчину, который пытался переместить в Украину машину с немецкой регистрацией.

Кроме этого, пограничники в Одесской области задержали троих мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границу со стороны Молдовы вне пункта пропуска.

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