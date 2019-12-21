На границе с Россией изъяли почти 700 кг контрабандной красной икры

Украинцы пытались переправить из РФ продукт сомнительного качества и происхождения

В Харьковской области стражи украинской границы перехватили крупную партию контрабанды красной икры.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в ночь на 21 декабря, возле населенного пункта Борисовка пограничный наряд заметил деревянные поддоны, проложенные через контрольно-следовую полосу.

Вскоре были задержаны трое мужчин без документов, а рядом с переправой лежали этикетки от красной икры.

"Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденного икры составила 660 кг", – говорится в сообщении.

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Задержанные оказались местными жителями, гражданами Украины. На них были составлены административные протоколы.

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Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, сообщалось, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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