На границе с Россией перехватили почти тонну красной икры: появились фото и видео

В Харьковской области, недалеко от поселка Борисовка пограничники перехватили троих мужчин без документов, а вскоре обнаружили мостки из деревянных поддонов и крупную партию красной икры.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, недалеко от этого места были найдены 30 пластиковых контейнеров с красной икрой, весом в 660 килограммов.
Позже стражи границы обнаружили еще 220 килограммов икры в 10 таких же пластиковых контейнерах. Общий вес задержанной партии деликатесного продукта сомнительного качества и происхождения составил почти 900 килограммов.
Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.
А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.
Кроме того, сообщалось, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают – журналисты "Сегодня" провели уникальный эксперимент.
Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
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