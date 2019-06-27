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В "Гоптовке" задержан наемник "ДНР", шедший в Украину в поисках работы

27 июня, 13:29

Уверяет, что разочаровался в идеях "русского мира"

В пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) пограничники задержали 25-летнего гражданина Украины, который находился в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в "ДНР" в 2014 году

Об этом сообщает сегодня сайт Госпогранслужбы.

Как сказано в сообщении, молодой человек четыре года проживал в России и решил вернуться в Украину. В ходе оперативных мер было подтверждено его участие в незаконных военных формированиях в "ДНР". Как рассказал задержанный, он дежурил на блок-постах, досматривал автомобили, проверял документы и личные вещи граждан.

Мужчина рассказал пограничникам, что после службы в "ДНР" его не устроили "идеи "русского мира" и он уехал жить в Россию. Однако там не смог найти работу и решил вернуться в Украину, думая, что спустя несколько лет о его противоправных действиях никто не узнает.

Сотрудники Погранслужбы установили, что мужчина нарушил ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участия в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось, в "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину ирландцев, скандировавших "ДНР, вперед!"

А в Киеве задержали боевика, заместителя директора и сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Дмитрия Держака.

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Тег Россия, задержание, харьковская область, Госпогранслужба Украины, наемник, днр

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