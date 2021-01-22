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На Харьковщине на взятке погорел подполковник полиции (фото)

22 января, 18:29

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Офицер полиции требовал у потерпевшего 40 тысяч гривен

Начальника территориального отдела полиции Харьковской области сотрудники Государственного бюро расследований поймали на взятке.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Подполковник полиции вымогал у местного гражданина, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс грн взятки за не препятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя", – говорится в сообщении.

9 января этого года по требованию полицейского, в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть взятки в сумме 20 тыс. гривен.

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21 января работники ГБР задержали взяточника в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения им второй части определенных денежных средств в сумме 20 000 гривен.

На данный момент решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Ранее правоохранители разоблачили масштабную незаконную схему выделения в частную собственность государственных земель.

Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.

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