Похороны погибших в крушении Ан-26: где и когда

Церемония прощания с курсантами и офицерами, погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом, состоится 29 сентября на Мемориале славы в Харькове.

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Об этом заявил начальник регионального отделения информационного портала Минобороны Виталий Саранцев, сообщает Укринформ.

По его словам, начало церемонии назначено на 9 часов утра.

Позже стало известно, что 29 сентября будет похоронен лишь один человек – курсант Виталий Вильховой, который умер от полученных ожогов на следующий день после крушения.

Проститься с остальными погибшими родственники смогут лишь после завершения ДНК-экспертиз и опознания тел. Сейчас в Харькове находятся родственники 17 погибших, 28 сентября эксперты возьмут у них образцы ДНК.

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Между тем жители Харькова продолжают нести цветы, игрушечные самолетики и лампады к главному корпусу Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Также люди продолжают возлагать цветы на импровизированном мемориале у места падения самолета.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 сентября недалеко от города Чугуев. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Ранее мы сообщали, что крушение Ан-26 в Харьковской области не могло произойти из-за усталости экипажа – эту версию стоит отвергнуть, считает авиационный эксперт Богдан Долинце.

Кроме того, в сети появилось видео падения Ан-26:

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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