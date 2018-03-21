"На обочине лежало много людей": суд допрашивает свидетелей по делу о смертельном ДТП в Харькове

Сегодня, в среду 21 марта Киевский райсуд Харькова продолжил заседание в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по делу о смертельном харьковском ДТП. Первым дал показания свидетель Роман Пятелин. Об этом сообщает УНН.

"Я стоял за Volkswagen на перекрестке. Справа увидел, как едет машина, со стороны „Детского мира" на Сумской. Это был Lexus. Перед перекрестком я увидел, как и Lexus, и Volkswagen ускорились. Произошло столкновение. Я проехал перекресток, припарковал машину и бросился на помощь людям. На обочине лежало много людей. Женщина была вся в крови и пыталась встать, но я ей не дал. Потом приехали „скорые". Стоп-линии не было — она была стертой. Конкретно, когда поехал Touareg (на сигнал светофора или нет. — Ред.) — я не помню, я не увидел этого. Lexus несся очень быстро. Когда несся Lexus — горел нам зеленый уже. Когда Lexus выехал на перекресток, он начал уходить вправо, ближе к обочине и ускоряться", — рассказал свидетель.

Метелин — первый из 15 свидетелей ДТП стороны обвинения, кого допросит суд. На допрос будут вызваны еще 14 свидетелей.

Следующее судебное заседание пройдет в понедельник, 2 апреля, в 14:00.

Как сообщалось, что Зайцева и Дронов впервые дадут показания по смертельному ДТП на Сумской в Харькове.

Ранее на суде всплыли новые обстоятельства по ДТП в центре Харькова.

Также сообщалось, что суд над Зайцевой и Дроновым перенесли, а пострадавшие просят пожизненное обеспечение.

Напомним, ранее в суде сторона обвинения озвучила смягчающие обстоятельства. У Зайцевой ими оказались чистосердечное признание и добровольное частичное возмещение материального ущерба. У Дронова смягчающих обстоятельств нeт. Вместе с тем прокуратура не нашла и отягощающих обстоятельств у обоих обвиняемых.

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.