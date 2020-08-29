На озере под Харьковом подстрелили 12-летнего ребенка

Мальчик получил пулю в плечо во время отдыха с отцом

В Харьковской области в поселке Рогань мужчина, который отдыхал на озере вместе с 12-летним сыном, услышали звук выстрела, в результате которого ребенок был ранен в плечо.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, мужчина доставил малыша в больницу и вызвал стражей порядка.

По словам медиков, состояние здоровья ребенка – удовлетворительно, в оперативном вмешательстве он не нуждался.

Копы, выехавшие на место происшествия, выясняли обстоятельства инцидента, а также разыскивали свидетелей. В настоящее время предпринимаются необходимые меры, чтобы выяснить личность злоумышленника и задержать его.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Киеве мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по людям во дворе.

Ранее похожий инцидент произошел в селе Броварского района. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхавшим у озера.

Кроме того, возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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