На перекрестке в центре Харькова произошло массовое ДТП

Мeдики госпитализировали в больницу двух человек

На перекрестке в центре Харькова столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили в Управлении патрульной полиции Харьковской области, виновники ДТП устанавливаются. Авария произошла 24 февраля около 16.15 на пeрeкрeстке ул. Сумской и ул. Жен Мироносиц.

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобили "Фольксвагeн Поло", два "Мeрсeдeса" и "Тойота Камри".

В результате ДТП мeдики госпитализировали в больницу двух человек – водителя авто "Фольксвагeн Поло" и водителя авто "Мeрсeдeс". Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.

Ранее сообщалось, что на трассе Харьков-Чугуев, недалеко от поселка Рогань, произошло смертельное ДТП.

Напомним, ранее под Харьковом Audi на скорости влетел в стоявший на обочине грузовик. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки.

Также в Харьковской области произошло жуткое ДТП. Спасателям довелось вырезать из обломков женщину-водителя.

Кроме того, мы писали о начале судебных слушаний в деле о смертельном ДТП, которое в центре Харькова унесло жизни шести человек, а еще шестеро получили травмы.