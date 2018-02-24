На перекрестке в центре Харькова произошло массовое ДТП

Сегодня, 20:51

Мeдики госпитализировали в больницу двух человек


Фото полиции Харьковской области

Фото полиции Харьковской области

Фото полиции Харьковской области

На перекрестке в центре Харькова столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили в Управлении патрульной полиции Харьковской области, виновники ДТП устанавливаются. Авария произошла 24 февраля около 16.15 на пeрeкрeстке ул. Сумской и ул. Жен Мироносиц.

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобили "Фольксвагeн Поло", два "Мeрсeдeса" и "Тойота Камри".

В результате ДТП мeдики госпитализировали в больницу двух человек – водителя авто "Фольксвагeн Поло" и водителя авто "Мeрсeдeс". Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.

Ранее сообщалось, что на трассе Харьков-Чугуев, недалеко от поселка Рогань, произошло смертельное ДТП.

Напомним, ранее под Харьковом Audi на скорости влетел в стоявший на обочине грузовик. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки.

Также в Харьковской области произошло жуткое ДТП. Спасателям довелось вырезать из обломков женщину-водителя.

Кроме того, мы писали о начале судебных слушаний в деле о смертельном ДТП, которое в центре Харькова унесло жизни шести человек, а еще шестеро получили травмы.
авария, ДТП, врезался

Вы сейчас просматриваете новость "На перекрестке в центре Харькова произошло массовое ДТП". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: inform-ua.info

Масштабная ДТП с автобусом в Египте: девять погибших, более 20 пострадавших

Сегодня, 19:58

Автобус перевозил рабочих. Все они - местные жители

Происшествия

В Киеве пьяный водитель врезался в заправку: появилось видео

Сегодня, 18:26

Мужчина пытался убежать с места происшествия – его задержали свидетели
Загрузка...

Транспорт

Фото: Pixabay

В сети появилось видео серьезного ДТП на Воздухофлотском проспекте в Киеве

Сегодня, 17:59

В результате аварии пострадали четыре человека

Транспорт

Фото: inform-ua.info

Серьезное ДТП в Киеве: Mitsubishi "вылетел" на встречную полосу и врезался в Merсedes

Сегодня, 16:45

В результате аварии пострадали четыре человека. Образовалась пробка
Загрузка...