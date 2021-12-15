На рынке в Харькове произошла стрельба: что с пострадавшими (фото, видео)

Очевидцы в соцсетях пишут, что между двумя мужчинами произошла конфликтная ситуация

Один мужчина достал пистолет и выстрелил в другого / Фото: Коллаж: Сегодня

На Центральном рынке в Харькове 15 декабря произошла стрельба. Двое мужчин пострадали.

Об этом пишет "KHARKIV Today".

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Что говорят очевидцы

Между мужчинами возник конфликт. В результате один достал пистолет и выстрелил в другого. Прохожие задержали стрелявшего до приезда полиции.

"Только что на рынке двое зацепились в ссоре. В какой-то момент один достал пистолет и начал шмалять в толпе. Второй участник конфликта ранен. Толпа задержала стрелка до приезда копов", — рассказали очевидцы.

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Что с пострадавшими

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщает, что выстрел был из травматического оружия. В результате пострадали двое мужчин, одного из них госпитализировали.

"Один остался на месте, второй поехал в больницу. У одного касательно по голени травматическая пуля прошла, ему ничего не надо, ушиб голени. У второго попала в нагрудный мобильный телефон. Второй — ушиб лица и грудной клетки", — сказал Забашта.

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На столичной свалке произошла стрельба

В Киеве произошла стрельба на территории полигона строительных и крупногабаритных отходов №6 на улице Пироговский шлях. Мужчина хотел проникнуть на свалку.

Нарушителя заметили охранники, которые попытались ему помешать. Однако злоумышленник решил попасть на полигон через забор. Когда работники полигона начали мешать мужчине, он решил от них отстреливаться из револьвера Флобера.

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