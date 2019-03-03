На сайте президента появилась петиция о помиловании Дронова

Автор петиции считает, что Дронов получил 10 лет тюрьмы несправедливо

Геннадий Дронов. Фото: Л.Грубник, "Сегодня".

На сайте президента появилась петиция о помиловании Дронова Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/img/article/11760/61_main_new.1538492732.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11760/61_tn.1538492732.jpg 2019-03-03T16:46:22+02:00 Харьков Автор петиции считает, что Дронов получил 10 лет тюрьмы несправедливо

Одного из участников страшного ДТП в центре Харькова – Геннадия Дронова, который был приговорен к 10 годам лишения свободы – предложили помиловать, мотивируя это несправедливостью приговора.

Соответствующий документ был опубликован сайте электронных петиций президента Украины и набрал 2190 голосов. Как известно, для официального рассмотрения необходимо, чтобы за 90 дней прошение поддержали 25 тысяч украинцев.

Автор петиции Андрей Федоров предложил главе государства помиловать Дронова, поскольку тот якобы был осужден несправедливо. В свою очередь, защитник харьковчанина Сергей Перепелица назвал появление этого документа показательным.

"Это позиция граждан, которые считают приговор несправедливым и уже сами пытаются что-то предпринять. Мне кажется, это довольно важно и показательно. Столько небезразличных людей, люди пытаются бороться за человека. Вот это самое главное, а не то, даст ли это что-то юридически", — отметил он.

Свое несогласие с приговором защита Дронова намерена выразить в апелляционной жалобе. По словам Перепелицы, многие вопросы в суде так и остались без ответов, а сам подсудимый не признал обвинений, однако попросил прощения у пострадавших.

Напомним, судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрасом приговорил обвиняемых - Елену Зайцеву и Геннадия Дронова - к максимальному наказанию, предусмотренному для подобных преступлений – в виде лишения свободы на срок в 10 лет.

Ранее мы сообщали о последнем слове, с которым выступили обвиняемые: Зайцева снова заявила о своем раскаянии, а Геннадий Дронов попросил прощения.

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.