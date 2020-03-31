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На въезде в Харьковскую область установили карантинные блокпосты

31 марта, 14:15

Татьяна Очеретяна

Людей, направляющихся в Харьковскую область, будут проверять

На въезде в Харьковскую область установили семь стационарных постов в связи с коронавирусом. Карантинно-пропускные пункты расположены на административных границах Харьковской, Сумской и Полтавской областей. К работе на КПП привлечены работники Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики. Об этом пишет Вечерний Харьков.

"Посты предназначены для контроля и недопущения пересечения административной границы лицами, имеющими признаки болезни и повышенную температуру тела. В функции полиции также входит обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения, предупреждения и раскрытия преступлений, выявление и документирование нарушений административного законодательства", - сообщили в Нацполиции в Харьковской области.

Осмотр граждан проводится только в транспортных средствах, на которых они передвигаются.

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"В случае выявления лиц, чья температура тела превышает норму, но не очень высока, органы санитарно-эпидемиологической службы информируют об этом своих коллег. Они организуют по данным, предоставленным гражданином, надзор по месту его нахождения. Если же температура тела человека превышает 38 градусов, на пост прибывают медики и госпитализируют больного в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.

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Также уточняется, что служба на карантинных постах круглосуточная.

"Правоохранители обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и перчатками", – отметили правоохранители.

Напомним, в Харькове за соблюдением карантина следят 1500 полицейских.

Кроме того, ранее у чиновника Харьковского облсовета, который вернулся из Германии, диагностировали коронавирус и пневмонию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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