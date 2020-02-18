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"Начали сильно паниковать": выживший под Харьковом мальчик рассказал, как погибли его друзья (видео)

18 февраля, 16:03

Дети пытались вытащить из воды своего товарища, но тоже оказались в воде

Мальчик, которого спасли из пруда в Лозовой, рассказал подробности трагедии. По словам Никиты, его погибшие друзья сильно паниковали.

Как выяснилось, в тот день мальчик гулял в парке с друзьями. Один из школьников предложил друзьям погулять по льду, и они согласились.

Видео: Харьков 1654

"Мы гуляли в парке. Дима решил сходить на лед. Мы были уверены, что он был твердый, большой. Мы переходили уже несколько раз туда и обратно. Дима предложил подойти к берегу, он там увидел тоненький лед. Когда он подошел к нему, лед начал трескаться. Он упал и кричал: "Помогите!". Мы с Акимом пытались его вытащить, но под ногами сломался лед, и мы все втроем оказались под водой", – рассказал Никита.

Мальчик добавил, что его погибшие друзья сильно паниковали.

Напомним, в городе Лозовая в Харьковской области на местном пруду произошла трагедия – под лед провалились трое школьников. Спасти удалось только одного из них.

Как правильно извлекать человека из проруби и не утонуть самому – смотрите в сюжете:

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