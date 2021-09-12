"Надо вакцинацию от дискриминации". В Харькове стартовал ЛГБТ-марш (видео)

Кордон полиции окружил участников акции со всех сторон

В Харькове проходит ЛГБТ-марш. Фото: Суспільне

12 сентября в Харькове проходит третий по счету "Kharkiv Pride 2021". Участники с 12 часов начали собираться возле северного корпуса Харьковского национального университета им. В. Каразина.

Как сообщает Newsroom, волонтеры помогли участникам выстроиться в колонны. Спустя 50 минут они начали шествие по проспекту Науки.

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С двух сторон участников марша сопровождают полицейские автомобили. Впереди едет микроавторбус с колонками, из которых играет современная музыка.

"Мы требуем безопасности и равенства для всех людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности", – заявила известная украинская ЛГБТ-активистка, организатор марша Анна Шарыгина.

Многие участники пришли в одежде с радужными элементами, есть колонна с барабанщиками. Участники скандируют: "Надо вакцинацию от дискриминации", "Харьков, Украина – за права человека", "А ну-ка, Харьков, права вместо парков", "Украинская нация, прочь дискриминацию", "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Харьков – для вех , безопасность – для всех".

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Фото: Анна Бровко, "Сегодня" Фото: Анна Бровко, "Сегодня" Фото: Анна Бровко, "Сегодня" 1 /3

В начале шествия один из противников марша приблизился к участникам с криками: "смерть ЛГБТ". Ему удалось вырвать один из радужных флагов, после чего полиция оттеснила его в сторону. Марш финиширует возле станции метро "Ботанический сад". Движение транспорта по проспекту Науки перекрыто.

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Kharkiv Pride 2021

Марш Kharkiv Pride – это марш за права человека для всех, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Эта правозащитное шествие создано для свободы, равенства, безопасности.

Требования Kharkiv Pride остаются неизменными:

надлежащее расследование преступлений на почве ненависти;

равный доступ к государственным институтам;

инклюзивное образование без буллинга.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прошла ЛГБТ-свадьба.

Также напомним, сейчас во многих городах Украины проходят ЛГБТ-марши. Однако мало где акции проходят без столкновений противников "Марша равенства" с полицией. Например, в Одессе в конце августа все закончилось задержанием 61 человека и возбуждением ряда криминальных дел, поскольку в столкновениях пострадали 29 правоохранителей.