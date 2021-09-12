Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи Печерского райсуда Виталия Писанца 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

"Надо вакцинацию от дискриминации". В Харькове стартовал ЛГБТ-марш (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 сентября, 14:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кордон полиции окружил участников акции со всех сторон
В Харькове проходит ЛГБТ-марш. Фото: Суспільне
В Харькове проходит ЛГБТ-марш. Фото: Суспільне

12 сентября в Харькове проходит третий по счету "Kharkiv Pride 2021". Участники с 12 часов начали собираться возле северного корпуса Харьковского национального университета им. В. Каразина.

Как сообщает Newsroom, волонтеры помогли участникам выстроиться в колонны. Спустя 50 минут они начали шествие по проспекту Науки.

Реклама

С двух сторон участников марша сопровождают полицейские автомобили. Впереди едет микроавторбус с колонками, из которых играет современная музыка.

"Мы требуем безопасности и равенства для всех людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности", – заявила известная украинская ЛГБТ-активистка, организатор марша Анна Шарыгина.

Многие участники пришли в одежде с радужными элементами, есть колонна с барабанщиками. Участники скандируют: "Надо вакцинацию от дискриминации", "Харьков, Украина – за права человека", "А ну-ка, Харьков, права вместо парков", "Украинская нация, прочь дискриминацию", "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Харьков – для вех , безопасность – для всех".

Реклама

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
1/3

В начале шествия один из противников марша приблизился к участникам с криками: "смерть ЛГБТ". Ему удалось вырвать один из радужных флагов, после чего полиция оттеснила его в сторону. Марш финиширует возле станции метро "Ботанический сад". Движение транспорта по проспекту Науки перекрыто.

Читайте также:

Реклама

Украинцы выиграли Каннского Льва за ЛГБТ-флаг над "Родиной-матерью" (видео)

Kharkiv Pride 2021

Марш Kharkiv Pride – это марш за права человека для всех, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Эта правозащитное шествие создано для свободы, равенства, безопасности.

Требования Kharkiv Pride остаются неизменными:

  • надлежащее расследование преступлений на почве ненависти;
  • равный доступ к государственным институтам;
  • инклюзивное образование без буллинга.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прошла ЛГБТ-свадьба.

Также напомним, сейчас во многих городах Украины проходят ЛГБТ-марши. Однако мало где акции проходят без столкновений противников "Марша равенства" с полицией. Например, в Одессе в конце августа все закончилось задержанием 61 человека и возбуждением ряда криминальных дел, поскольку в столкновениях пострадали 29 правоохранителей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

12 сентября 1991. В Киеве начался демонтаж скульптурной композиции с Владимиром Лениным на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
2 196 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19
Спроси у доктора
заводим будильник:
MET GALA

13 сентября

Чем будет удивлять бал
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Днепр-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 11 сентября
1:1
Видео О матче
0:2
Видео О матче
2:0
Видео О матче
Воскресенье, 12 сентября
14:00
Смотри на:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идеи для отпуска
Почему все тусовщики летят осенью в Херсониссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять