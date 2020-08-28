Нападение на автобус под Харьковом: что известно о состоянии пострадавших

Медики рассказали о состоянии мужчин, которые получили ранения во время нападения на автобус в Харьковской области. По их словам, состояние четверых пострадавших стабильное. Об этом сообщает "Суспільне".

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Как рассказала пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове Андрея Соцкого, эти пациенты сейчас находятся в обычных палатах.

"Всем оказана помощь, состояние стабильное. Все мужчины находятся в обычных палатах", – сообщила она.

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Позже были задержаны 14 нападавших.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе. По словам главы государства, "ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений".

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