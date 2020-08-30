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Нападение на автобус под Харьковом: все задержанные арестованы

30 августа, 20:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Досудебное расследование продолжается

Киевский районный суд Харькова в воскресенье, 30 августа, определил меры пресечения еще семи подозреваемым в совершении хулиганства и покушения на убийство, которых задержали после нападения на автобус в Люботыне(Харьковская область). Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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В результате суд избрал всем 16 задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

"Через час после нападения на автобус в Харьковской области полиция задержала 14 участников преступления. На следующий день еще 5 человек, причастных к указанным событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений", – напомнили в полиции.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

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Обстрел автобуса под Харьковом: полицейские установили еще десятки подозреваемых

27 августа под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами, в результате чего были ранены два человека, полиция ввела план "Сирена".

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Позже стало известно, что людей, напавших на автобус под Харьковом, задержали. Советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове избрали меру пресечения уже 12 из 16 подозреваемых по делу о нападении на автобус, кроме того, в деле появились новые подозреваемые.

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