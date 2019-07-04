Нападение на таксиста: в Харьковской области водитель оказался в больнице

Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис.

В Харьковской области на таксиста было совершено вооруженное нападение: в селе Базалиевка под Чугуевом на 61-летнего водителя набросился мужчина с ножом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 16 часов 3 июля в местную больницу с колото-резанными ранениями был доставлен водитель.

По словам пострадавшего, на него напал клиент: злоумышленник нанес водителю несколько ударов ножом в область туловища и рук, а потом скрылся. Было открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство". Копы ведут розыски подозреваемого.

Напомним, ранее киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Им оказался гражданин Беларуси, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество.

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Новости "Сегодня" писали и об убийстве четы фермеров в Николаевской области:

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