Нападение на таксиста: в Харьковской области водитель оказался в больнице
Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"
В Харьковской области на таксиста было совершено вооруженное нападение: в селе Базалиевка под Чугуевом на 61-летнего водителя набросился мужчина с ножом.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 16 часов 3 июля в местную больницу с колото-резанными ранениями был доставлен водитель.
По словам пострадавшего, на него напал клиент: злоумышленник нанес водителю несколько ударов ножом в область туловища и рук, а потом скрылся. Было открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство". Копы ведут розыски подозреваемого.
Напомним, ранее киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Им оказался гражданин Беларуси, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество.
Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.
Новости "Сегодня" писали и об убийстве четы фермеров в Николаевской области:
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