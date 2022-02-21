Наплевали на решения суда в 2019-м? За что будут судить родителей Николая Харьковского

В харьковской прокуратуре рассказали детали дела родителей 16-летнего мажора – почему им грозит тюрьма и будут ли родителей садить под стражу

Родителей Николая Харьковского будут судить / Фото: Коллаж: Сегодня

Родители 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП за рулем Infiniti, выезжали за границу и не воспитывали подростка, хотя делать это их обязал суд после первого преступления юноши. Теперь за злостное невыполнение обязанностей им грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом рассказали "Сегодня" в Харьковской областной прокуратуре.

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Почему суд в 2019 году обязал родителей следить за подростком?

На протяжении 19-20 года подросток совершил целый ряд административных нарушений, будучи за рулем авто.

Кроме того, он пошел на криминальное правонарушение. В ноябре 2019 года Николай устроил стрельбу из пневматического пистолета в одном из супермаркетов Харькова. Он ранил брата и мать своей одноклассницы во время конфликта.

Когда суд рассматривал это дело, он обязал родителей следить за ребенком, пока ему не выполнится 18 лет.

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За что будут судить родителей

Не смотря на решение суда, мать плохо воспитывала подростка и выезжала за границу, оставляя его без присмотра.

Теперь по совокупности этих обстоятельств родителей будут судить уже за злостное невыполнение своих обязанностей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Возьмут под стражу?

Сейчас прокуратура не видит оснований брать родителей Николая Харьковского под стражу. Подозреваемые сейчас сотрудничают со следствием, являются на все допросы и приносят необходимые документы.

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Кроме того, у родителей есть еще двое маленьких детей, за которыми нужно следить. Поэтому прокуратура не будет требовать строгой меры пресечения. Это станет возможно только в случае, если родители перестанут сотрудничать со следствием.

Коротко о смертельном ДТП