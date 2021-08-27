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Нашли связанной с мешком на голове: в Харькове зять убил тещу через полтора месяца после свадьбы

Анна Бровко Анна Бровко корреспондент
27 августа, 22:06
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Новые родственники постоянно конфликтовали. Юноша во всем обвиняет женщину, которая его якобы "достала"
Подозреваемый Артур Газиев и место преступления. Коллаж "Сегодня"
Подозреваемый Артур Газиев и место преступления. Коллаж "Сегодня"

Громкий суд в Харькове – юноше выбирали меру пресечения за то, что убил свою тещу. Затем тело положил в мешок и хотел вывезти на такси как акустическую систему. Подробности семейной драмы узнавали новости "Сегодня"

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Бил тещу бокалом, затем добивал ножом. Место преступления – заброшенное здание в спальном районе. Убийство произошло в кафе. На месте оперативники нашли связанное окровавленное тело женщины – владелицы заведения с мешком на голове. Из кассы пропали деньги. А из бара – куча алкоголя. Местные говорят, кафе открылось меньше месяца назад. Заправлял здесь парень, часто вместе с 45-летней родственницей.

18-летнего молодого человека, зятя погибшей, следователи и называют убийцей. Мол, он пытался скрыть преступление: чтобы избавиться от тела, вызвал грузовое такси.

"Водитель такси во время загрузки пакета в автомобиль начал сомневаться относительно того, что данный груз был именно акустической системой, как сообщали клиенты. И попросил, чтобы показали, что именно находится в мешке", – комментирует пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Затем юноша инсценировать разбойное нападение на кафе и сам вызвал полицию. Но впоследствии во всем признался. Уверяет, что был трезв. И не понимает, как перешел границу.

"Она начала меня доставать: "ты молокосос, что ты там..." Ну, куча унижений. Я молчу, молчу, молчу. Она из-за того, что я игнорирую, ей это даже дома не нравилось. Она меня поворачивает, хватает. я ее отталкиваю, она снова. Тогда я бокалом нанес удар в лицо", – рассказывает подозреваемый Артур Газиев.

Он нанес потерпевшей не менее 5 последовательных ударов в область туловища. Через несколько минут женщина перестала подавать признаки жизни. Отец подозреваемого не верит: как его сын мог совершить такое зверство.

Почему семья конфликтовала

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Артур объясняет: женился на любимой девушке в начале июля. Но отношения с ее мамой не сложились. Та, бывало, выпивала, постоянно задиралась к нему. Требовала, чтобы погасил ее старые долги. А еще якобы соблазняла его, чтобы вызвать ревность у своего мужа.

"Ее собственный брат и муж обвиняли ее в том, что она увела меня у моей жены. И якобы она была моей любовницей... Она выжирала мой мозг изнутри", – утверждает подозреваемый.

Артур просит отправить его под домашний арест. Мол, он не составляет ни для кого угрозы, просто теща достала. Но судья решает – на время расследования дела парень должен знаходитися в СИЗО. За умышленное убийство ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина зарезал и расчленил свою жену. После этого еще неделю жил с трупом в одной квартире на столичном Подоле.

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