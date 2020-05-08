"Насиловали, избивали и жестоко пытали": под Харьковом похитили 17-летнего парня

Зверское избиение произошло после ссоры парня со своей девушкой

Под Харьковом 17-летний парень, которого нашли на остановке общественного транспорта в поселке Рогань, попал в больницу после зверского избиения.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информация о происшествии поступила 6 мая, около полуночи.

"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы", - заявила представитель Следственного отдела полиции Анна Туренко.

Как выяснилось, в тот день парень общался с двумя местными жителями – 32 и 38 лет, и, возможно, именно эти люди могли нанести потерпевшему телесные повреждения. Были изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз и медицинских исследований.

Сейчас парень остается в больнице, его состояние оценивают, как тяжелое – у него диагностировали множество переломов, внутренних кровотечений и гематом.

Как рассказала мать Вячеслава Тунгускова – пострадавшего парня – прошлой осенью он встречался с 18-летней девушкой, и после расставания они якобы оставались друзьями, сообщает местное издание 057.ua.

"Мой сын встречался с девочкой Анжелой пару месяцев этой осенью. Они расстались, но остались дружить. 4 мая они гуляли, и между Славой и Анжелой произошла ссора. Есть свидетели их ссоры. Он ее "послал". Подруга этой девочки ударила Славу сильно в пах, и он в ответ ударил ее по попе", - рассказала женщина.

Между тем, в харьковском Telegram-канале 1654 выложили фото избитого парня и Анжелы Мельник, с которой он встречался на тот момент.

После этого происшествия "подруга пожаловалась своему папе, но не рассказала, что ударила первой, … а Анжела пожаловалась своему парню, которого знает вся Рогань".

"5 мая моему сыну начали звонить с угрозами от папы и парня. С 4 часов вечера он перестал выходить на связь", – добавила она.

Женщина заявила, что сын успел ей рассказать о конфликте и угрозах. Мать сразу же начала обзванивать всех его друзей, чтобы узнать, где Слава.

"В начале первого позвонил прохожий, который шел мимо остановки и увидел моего сына. Он сказал, что "ваш ребенок лежит почти без сознания". Мы сразу поехали туда, вызвали скорую и полицию. Скорая сразу забрала Славу в институт неотложной хирургии, а полиция приняла заявление", - заявила харьковчанка.

В больнице подростка обследовали и обнаружили, что у него были сломаны четыре ребра, нос, гематомы по всему телу, внутреннее кровотечение в органы брюшной полости, в гайморовых пазухах и затылочной части головы.

Над ним работают нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, травматологи и хирурги. Также медики добавили, что парню предстоит очень долгая реабилитация.

"Слава рассказал, что несколько часов его избивали, насиловали черенком от лопаты, били арматурой, связывали руки, ноги, голову скотчем, завязывали рот, заливали водку насильно, кровь смывали тоже водкой. На спине пытались вырезать лезвием слово "п*дар", но смогли только букву "п", - рассказала мать пострадавшего.

Среди тех, кто пытал парня, оказалась и девушка, ударившая его в пах во время ссоры с бывшей девушкой – она снимала избиение на видео.

"При этом я звонила в этот момент, и она мне ничего не говорила", - отметила женщина.

Сам пострадавший рассказал, что отпустили его только с условием, что он никому ничего не расскажет.

"Мне сказали, что мужчина скрывается у одной из девушек. Второй мужчина даже не скрывается, соседи сказали, что ко мне кто-то приезжал чтобы "порешать", - уверяет женщина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в 2019 году в Украине зарегистрировали 517 сообщений о похищениях людей. Из них в 253 случаях правоохранители нашли подозреваемых. Как уточняют в Генеральной прокуратуре, в 66 случаях к похищениям были причастны преступные группировки.

Кроме того, ранее в Черкассах злоумышленник похитил знакомую и требовал у ее мужа выкуп : автомобиль и тысячу долларов.

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