"Настоящий подарок для врачей и пациентов": харьковским медикам вручили современную скорую от Рината Ахметова

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад из 24 регионов страны очередную партию машин по проекту "200 скорых для Украины". Во время первого этапа врачи службы неотложной помощи получили 30 автомобилей, а на этот раз – 27 машин.

"Мы сегодня впервые получаем автомобиль от Фонда Рината Ахметова, поэтому очень волнуемся, и вместе с тем нас переполняют радостные эмоции. Отправим его работать в Дергачевский район Харьковской области. Машина очень современная, проходимая. Настоящий подарок для врачей и пациентов. Уверен, что машина отлично послужит нам и поможет спасти множество жизней. От всего коллектива благодарим Фонд Рината Ахметова за такой подарок", – отметил замдиректора по техническим вопросам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковский области Юрий Подзолков.

До конца 2019 года Фонд Рината Ахметова передаст больницам по всей Украине еще 143 современные кареты скорой помощи. Все 200 автомобилей будут работать в тех районах, где больше всего нужны.

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