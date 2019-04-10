Научный парк в Харькове: роботы и 3D-моделирование

В новом комплексе будут проводить лекции, а вечером – мастер-классы

Научный парк в Харькове. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Научный парк в Харькове: роботы и 3D-моделирование Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e1e/278/5cae1e2785fb3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e1e/278/5cae1e2785fb3.jpg 2019-04-10T20:28:00+03:00 Харьков В новом комплексе будут проводить лекции, а вечером - мастер-классы













В Харькове появился первый в Украине научный парк "Синергия", который вступил в Международную ассоциацию научных парков IASP и представляет нашу страну на международном рынке.

Корреспонденты "Сегодня" узнали, что ждет студентов в лабораториях виртуальной реальности, искусственного интеллекта и робототехники.

Научный парк, который заработал при Харьковском национальном университете радиоэлектроники, совместно создавали администрация вуза, чиновники Харьковской ОГА, а также почетный консул Республики Армения Армен Асланян.

"Синергия — неслучайное название, потому что произошло объединение мыслей и инициатив университета, его потенциала, поддержки власти и интересов инвестора", — сказал проректор по инновационно-корпоративной работе и администрированию ХНУРЭ Василий Россихин.

На 1500 "квадратах" за девять месяцев оборудовали лаборатории виртуальной реальности, робототехники, 3D-моделирования и блокчейна. Также здесь появились лекционные классы, iMac и Windows-аудитории, в которых смогут учится и работать студенты.

В собственном кинотеатре с мягкими пуфами студенты будут визуализировать разработки, а в конференц-зале — проводить различные мероприятия. Отдохнуть после продуктивной работы над собственными проектами можно в уютном кафе и в игровой зоне с теннисными столами.

"У нас современное оборудование — более 100 единиц техники, интерактивные поверхности, все, что необходимо студентам для реализации того или иного проекта", — рассказал нам директор научного парка Вадим Хачатрян.

Одна из новинок, которая привлекает всех присутствующих, – четыре интерактивных сенсорных стола, которые позволяют делать до 100 одновременных касаний и работать в 3D-формате с учебным материалом по различным дисциплинам.

"Это просто классно. Не думали даже, что такое может быть. Это большой плюс для студентов, которые хотят развиваться. Появилось место, где можно все осуществить — создание роботов, программирование… Тут можно и отдохнуть, и позаниматься", – поделился впечатлениями второкурсник Никита Здорик.

Днем в "Синергии" будут проходить лекции и практические занятия для студентов университета, а также занятия по робототехнике для детей. Во второй половине дня будут реализовывать коммерческие проекты, к примеру курсы IT, веб-дизайна, мастер-классы и хакатоны (ближайший запланирован на 18-19 мая. — Авт.). По словам организаторов, в научном парке студенты смогут не только учиться, но и реализовывать стартапы.

Как рассказала "Сегодня" директор по маркетингу научного парка Марина Семина, по окончании курсов студенты будут проходить собеседования в компаниях-партнерах или попадут в команду научного парка и станут разрабатывать собственные проекты.

"Самая важная задача — поместить человека в ту среду, в которой он сможет себя проявить. Сейчас мы собираем команду ребят, у которых есть идеи и желание развиваться. В дальнейшем мы тоже будем брать свои заказы и выступать как фирма, которая сможет трудоустраивать", – говорит Семина.

Также она добавила, что парк создает возможности для реализации и такую атмосферу, из которой талантливый специалист не захочет уезжать за границу в поиске условий работы и достойной оплаты.

Напомним, не так давно премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с участниками инновационной среды Sikorsky Challenge заявил, что финансирование украинской науки и Фонда развития инноваций необходимо увеличить.

Также мы писали о том, что в 2018 году Украина впервые заложила в бюджет расходы на инновации.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.