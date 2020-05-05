"Называли образцовой матерью": под Харьковом рассказали о женщине, гулявшей с головой дочери

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В пригороде Харькова, в селе Подворки, где состоялись похороны 13-летней Кристины Пьяновой, в убийстве которой подозревают ее мать Татьяну, односельчане поделились воспоминаниями об этой семье.

Об этом сообщила журналистка Анна Юрченко на своей странице в Facebook.

Так, соседка которою вызвали на допрос к следователю рассказала, что "там на улице висят камеры, на камерах видео, в какое время она с дочкой зашла в дом, а потом, видно, как она через час вышла с головой".

"Мать Кристины могла выпить лишнего, и в это время у нее начинались приступы агрессии. Как говорят учителя в школе, девочка училась очень хорошо, учителя видели, что мать за ней следит, и называют ее образцовой матерью", - рассказал один из жителей села.

Другие односельчане отметили, что подозреваемая увлекалась оккультизмом, и, возможно, совершила обряд, а ее братья, с которыми она жила, допрошены в рамках следствия и отпущены.

О трагедии в селе Подворки стало известно 30 апреля: утром появились сообщения о том, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а также появились фото и видео инцидента. Позже стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.

Тело 13-летней Кристины Пьяновой обнаружил ее дядя и сообщил в полицию. Мать девочки задержали на два месяца без права внесения залога, в суде Татьяна Пьянова вела себя вызывающе и перебивала судью.

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