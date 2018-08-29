Не хотел платить за проезд: в Харьковской области мужчина убил таксиста

Сегодня, 12:50

После убийства преступник попал в ДТП

 


В Харьковской области ранее судимый мужчина ножом зарезал таксиста, чтобы не платить за проезд. После этого преступник положил тело погибшего на заднее сиденье, а сам сел за руль и поехал в направлении Днепропетровской области. По дороге мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. За несколько часов правоохранители задержали мужчину.

Как рассказали в местной полиции, свою причастность к убийству 30-летний преступник не отрицает. На данный момент его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") и ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. За совершение преступлений мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Следственные действия продолжаются.

Не так давно в Ровно патрульные задержали группу молодых людей, подозреваемых в  избиении таксиста.

А в Киевской области на водителя такси напали трое пассажиров.
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