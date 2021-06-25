Не хотели портить статистику. В Харькове копы пытались скрыть преступление

Покушение на убийство в полиции квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений

В Харькове прокуратура выявила факт укрытия особо тяжкого преступления. В отношении работников полиции открыто уголовное производство.

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Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Что известно

17 июня этого года 31-летний житель Харькова встретился со своим знакомым, к которому ревновал свою сожительницу. На встречу он взял топор-молот.



Выразив претензии словесно, ревнивец нанес несколько ударов в голову топором-молотом сопернику, от чего тот потерял сознание. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался в живых.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нанесения легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

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Что говорят в прокуратуре

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Из сообщения явно следовало, что действия нападающего несли угрозу жизни пострадавшего, что значит правоохранители начали досудебное расследование не по той статье. Окружной прокуратурой дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть законченное покушение на умышленное убийство.

Сейчас нападающему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также прокуратура внесла сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления по факту сокрытия особо тяжкого преступления, которое совершили правоохранители с целью искажения статистической отчетности (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Одессе полицейские "крышевали" бордель. Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и открыли уголовное дело.

Также напомним, в Киеве поймали полицейских, которые вместо борьбы с притонами стали их "крышевать".

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