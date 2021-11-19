Не отмажут? За рулем Infiniti в ДТП в Харькове был 16-летний мажор – экспертиза ДНК

За рулем автомобиля Infiniti во время смертельной аварии в Харькове находился 16-летний Николай Харьковский. Это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Суспільне".
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Образцы ДНК материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК-материалов, отобранных у 16-летнего Николая Харьковского.
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"Экспертизой подтвержден факт того, что за рулем автомобиля Infiniti находился 16-летний водитель, имеющий статус подозреваемого в случившемся 26 октября смертельном ДТП. Вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно Николай", – сказал Чубенко.
Напомним, что ранее 16-летний мажор по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Адвокат подростка говорила, что он помнит только удар во время аварии.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.