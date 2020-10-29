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Не принял присягу – не мэр. Что будет, если Кернес не вернется в Харьков вовремя

29 октября, 15:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Кернес может написать заявление о переносе даты присяги

В Харькове обязанности Геннадия Кернеса может выполнять секретарь горсовета, пока мэр не вернется в Украину и не примет присягу. Если Кернес не будет в Харькове до следующей сессии горсовета, присягу перенесут.

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Об этом рассказала координатор "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская в эфире "Украина 24".

Она объяснила, что в случае победы Кернеса на выборах его присягу могут перенести из-за коронавируса.

Затем в течение 20 дней он должен написать заявление об отсутствии еще какого-то представительского мандата, ведь несколько сразу иметь нельзя.

После этого ТИК соберет заседание горсовета, на котором депутаты и мэр примут присягу.

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Не принял присягу – не мэр. Что будет, если Кернес не вернется в Харьков вовремя
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"До принятия присяги эти лица еще не выполняют своих полномочий. Если Кернес не появится на эту сессию, то он перед этим должен написать заявление о невозможности участия по объективным причинам, например, состояние здоровья, на этой сессии. Тогда ТИК может перенести именно его присягу на любую другую следующую сессию", – сказала Айвазовская.

Напомним, ранее "Сегодня" узнавали, правда ли то, что Кернес не вернется в Украину в ноябре.

Также мы писали, что известно о состоянии мэра Харькова и что говорят о нем в Сети.

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Харьков мэр присяга геннадий кернес
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