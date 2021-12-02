Не вернулись домой с детсада: жуткие подробности смертельного ДТП с фурой в Харькове

В Харькове 25 ноября грузовик с щебнем перевернулся на такси. В результате погибли бабушка с внучкой, которые возвращались из детского сада, а также водитель легковушки.
Об этом сайту "Сегодня" сообщил адвокат потерпевшей стороны Евгений Мельниченко.
Новые подробности
Женщина с внучкой знали таксиста. Он их возил не первый раз.
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"У погибшего таксиста осталась 9-летняя дочка. О погибшей женщине и ее 3-летней внучке Алисе могу сказать, что они ехали из детского садика. Этого пока никто не сообщал, вы узнали это первыми. Этот таксист возил их не первый раз. Девочка в салоне автомобиля находилась в автокресле. Алисе недавно, 30 октября исполнилось 3 года", – рассказал адвокат потерпевшей стороны Евгений Мельниченко.
По его словам, пока что у него нет претензий к тому, как расследуется это резонансное дело.
"Следователь сообщает мне о проведенной работе", – уточняет Евгений Мельниченко.
Что известно о ДТП
Водитель на фуре, доверху нагруженной жмыхом, пролетел на красный свет. Снес легковушку, врезался в грузовик и опрокинулся на такси. Легковушка была буквально раздавлена и еще и засыпана жмыхом! Внутри, кроме шофера, была бабушка с трехлетней внучкой. Все трое погибли. Уже известно, что водитель фуры был под действием наркотиков.
Камеры наблюдения запечатлели момент страшной аварии. Видно, как фура летит на красный свет, цепляет легковушку и почти сразу опрокидывается на бок. Тонны макухи засыпают такси, в котором были люди. Спасатели почти два часа разгребали завалы, чтобы достать пострадавших.
"Машину раздавило полностью. Шансов спастись у пассажиров и водителя не было", – говорит спикер госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.
Вместе с этим водителем, в аварии пострадали четыре человека. Один – в нейрохирургии – его прижала куча макухи. Но его жизни ничего не угрожает, говорят медики. Еще у двоих ссадины, их осмотрели и отпустили домой.
Ранее мы писали:
- В Харькове вечером 25 ноября на окружной дороге столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. На одну из машин перевернулся грузовик с щебнем – авто полностью засыпало.
- В результате ДТП погибли три человека – 49-летний водитель такси, 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. По информации медиков, смерть наступила в результате удушения. То есть люди задохнулись под щебнем. Еще двух пострадавших госпитализировали медики.
- Также Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом ДТП.