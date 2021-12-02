Не вернулись домой с детсада: жуткие подробности смертельного ДТП с фурой в Харькове

Смертельная авария произошла 25 ноября

Водитель на фуре, доверху нагруженной жмыхом, пролетел на красный свет / Коллаж "Сегодня"

В Харькове 25 ноября грузовик с щебнем перевернулся на такси. В результате погибли бабушка с внучкой, которые возвращались из детского сада, а также водитель легковушки.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил адвокат потерпевшей стороны Евгений Мельниченко.

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Новые подробности

Женщина с внучкой знали таксиста. Он их возил не первый раз.

"У погибшего таксиста осталась 9-летняя дочка. О погибшей женщине и ее 3-летней внучке Алисе могу сказать, что они ехали из детского садика. Этого пока никто не сообщал, вы узнали это первыми. Этот таксист возил их не первый раз. Девочка в салоне автомобиля находилась в автокресле. Алисе недавно, 30 октября исполнилось 3 года", – рассказал адвокат потерпевшей стороны Евгений Мельниченко.

По его словам, пока что у него нет претензий к тому, как расследуется это резонансное дело.

"Следователь сообщает мне о проведенной работе", – уточняет Евгений Мельниченко.

Что известно о ДТП

Водитель на фуре, доверху нагруженной жмыхом, пролетел на красный свет. Снес легковушку, врезался в грузовик и опрокинулся на такси. Легковушка была буквально раздавлена и еще и засыпана жмыхом! Внутри, кроме шофера, была бабушка с трехлетней внучкой. Все трое погибли. Уже известно, что водитель фуры был под действием наркотиков.

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Камеры наблюдения запечатлели момент страшной аварии. Видно, как фура летит на красный свет, цепляет легковушку и почти сразу опрокидывается на бок. Тонны макухи засыпают такси, в котором были люди. Спасатели почти два часа разгребали завалы, чтобы достать пострадавших.

"Машину раздавило полностью. Шансов спастись у пассажиров и водителя не было", – говорит спикер госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.

Вместе с этим водителем, в аварии пострадали четыре человека. Один – в нейрохирургии – его прижала куча макухи. Но его жизни ничего не угрожает, говорят медики. Еще у двоих ссадины, их осмотрели и отпустили домой.

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