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Неисправный спидометр? В Харькове водитель "летал" по городу на элитном спорткаре

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
6 ноября, 10:00
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Водитель сказал, что превышал скорость на 150 км из-за неисправного спидометра
В Харькове у водителя забрали авто за неуплату штрафа
В Харькове у водителя забрали авто за неуплату штрафа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове водителя поймали за превышение скорости. Машину забрали из-за неуплаты штрафа.

Об этом пишет Telegram-канал "Харьков. Главное. Политика".

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"Водитель, управляющий данным транспортным средством, привлекался неоднократно к ответственности. У него есть разные нарушения, но основное – это превышение установленного скоростного режима", – рассказала начальница патрульной полиции области Алена Стрижак.

В марте водитель проехал более 150 км/ч. Превышение зафиксировала камера. Штраф водитель не оплатил. Водитель на полицию реагирует эмоционально и говорит, что автомобиль не его, а бабушки.

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"Авто действительно забрали за неуплату штрафа: водителя раньше словили на превышении скорости, летел больше 155 км/ч. Штрафа всего 510 грн, чуть больше 800 грн с пеней, а машину все-равно забрали", – говорится в сообщении.

Наказания за превышение скорости в населенных пунктах

  • За превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.
  • За превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Какие наказания сейчас

В населенных пунктах действует ограничение скорости до 50 км/ч. При превышении разрешенной скорости на 20 км/ч штраф составляет 340 гривен, на 50 км/ч – 1700 грн.

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