Необычные дома Харьковской области: ангелы из пластика, старинная колыбель и стена-вышивка

Жители Харькова и области превращают обычные дома в места, мимо которых нельзя пройти. В селе Нижняя Озеряна под Харьковом работает музей-усадьба "Украинская хата". Его создала харьковчанка Елена Елагина, которая решила реконструировать заброшенный дом с 300-летней историей.

Сегодня там есть предметы быта, интерьера, национальная одежда жителей Слобожанщины XVII—XIX веков. Сотни экспонатов здесь можно трогать, но обязательно нужно вести себя аккуратно.

"Идея создания музея родилась случайно. Лет 15 назад увидели с ныне покойным мужем этот разрушающийся домик. Потом возвращались в это место с друзьями, бродили и думали, что делать. Внезапно осенила мысль — а давайте музей", — рассказала Елена.









Хата. Расскажет о быте украинцев, живших в XVII—XIX веках facebook.com Елена отыскала ткацкий станок facebook.com Экспонаты реставрируют друзья facebook.com В доме. Хранятся сотни экспонатов, которые находят селяне. Фото: facebook.com Экспозиция. В хате есть старинная вышивка и наряды. Фото: facebook.com

Коллекцию музейных экспонатов собирали, можно сказать, всем миром. Активно участвовали в процессе местные жители Нижней Озеряны и приносили старинные предметы, которые нашли у себя дома. А старинную детскую колыбель, в которой выросло не одно поколение, Елене подарил директор Музея детства Валерий Лейко.

"У всех экспонатов своя история. Бываю в селах, наведываюсь к старикам и старушкам. У них на чердаках находим много интересных вещей, стоит только покопаться в так называемом хламе. Сожалеют, что еще много выбросили, сожгли", — рассказала Елена.

Хата обставлена мебелью с аутентичной росписью, хозяйка восстановила красный угол с иконами, лампадами и старинной Библией. В усадьбе хранятся образцы слобожанской вышивки, ныне практически утерянной, которую создали до XIX века.

Недавно Елена приобрела ткацкий станок с образцами старых тканей, который еще работает. Хозяйка называет станок "живым существом в украинской хате". Многие экспонаты нуждаются в реставрации, с ней-то и помогают Елене друзья. Дворик на приусадебном участке "Украинской хаты" также демонстрирует жизнь наших предков: тут находятся клуня, погреб, телега, борт — улей XVII века.

Достопримечательность Нижней Озеряны вошла в топ-100 музеев страны. Здесь проходят организованные экскурсии, в программу которых также включены игры и мастер-классы. Один из таких — урок по приготовлению слобожанского борща, способы завязывания слобожанских головных уборов. Также молодежные организации устраивают там квесты. В хате работают и топят аутентичные печи, поэтому экскурсии проходят даже зимой.

ЛУЧШАЯ УСАДЬБА: АНГЕЛЫ НА СТЕНАХ, ЛАСТОЧКИ И ЦВЕТЫ





Орнамент из крышек. Картину хозяйка делала по схеме для вышивки. Фото: «Обрии Изюмщины» Работа. За несколько лет женщина украсила почти весь дом, а крышки собирали всей округой. Фото: «Обрии Изюмщины» Чета Ярошенко с наградой. Фото: «Вести Барвенковщины»

Дом четы Ярошенко получил звание "Лучшей усадьбы в городе Барвенково": этого звания хозяева Галина и Сергей были удостоены за необычное убранство жилья. Из 69 000 крышечек от пластиковых бутылок на стенах дома Галина выложила удивительные рисунки и украинский орнамент. Идея необычного украшения возникла у Галины Семеновны еще в 2014-м.

"У нас утепленный дом был покрашен водоэмульсионкой. Стены у входа со временем затерлись, а потом и трещинки появились. Вот и подумала, как это исправлять. Сначала сделала одну стенку. Соседи сказали: "О, как красиво, и это все?" — вспоминает хозяйка дома.

Так, женщина начала запасаться крышечками, которые начали сносить со всей округи. Почти за год женщина насобирала необходимый объем материала и украсила еще две стены.

"Работа сложная: сначала крышки нужно вымыть, потом почистить, затем подобрать по размеру рисунок на стену. Я ориентировалась на существующие схемы для вышивок, но меняла цвет или подгоняла по размеру. Конечно, подключала фантазию", — говорит хозяйка.

У входа в дом красуются изображение оленя, украинские орнаменты и выложенный ковер в цветах. Стену, которая выходит на улицу, хозяйка оформила под вышивку и украсила летящими ласточками, а окна декорированы цветами. На глухой стене, без окон появились изображения ангелов. Один из них держит тарелочку, как символ достатка, а другой — дудочку, оберег на счастье.

На один "квадрат" стены ушло ведро крышечек, в котором их около 1000. Сначала женщина покрыла стену клеем ПВА, разведенным с водой, а затем при помощи прочного клея закрепила крышки.

"Держатся так, что не оторвать! Одно расстраивает — некоторые выгорают", — говорит Галина Семеновна. Сейчас в планах у хозяйки украсить тыльную стену дома и гараж.

Напомним, во второй половине XX века на месте археологических раскопок начали создавать своеобразные музеи под открытым небом. Если в экспозициях музеев-скансенов демонстрируется жилье и быт крестьян новейшей эпохи, то в новых музеях воспроизводились архитектура и быт давно ушедших эпох — того же каменного или бронзового веков. Идея оправдала себя: воссозданная хижина или крепостная стена позволяет человеку непосвященному получить представление о древних людях быстрее, чем созерцание изрытой ямами территории раскопок. Как правило, найденные экспонаты демонстрируются тут же, в специально построенных для этой цели павильонах. "Сегодня" предлагает читателям рассказ о нескольких мировых археологических музеях под открытым небом.

Как сообщалось, Национальный художественный музей Украины закрывается на реставрацию.