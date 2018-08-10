Необычные экскурсии Харькова: поиски упырей, известные психи и публичные дома

Сегодня, 06:09

На антиэкскурсии следует брать фонарик и документы

Прогулки. Даже по одной улице умудряются ходить по три часа. Фото из архива В. Кульшицкой
Прогулки. Даже по одной улице умудряются ходить по три часа. Фото из архива В. Кульшицкой

Харьковчан и гостей города уже сложно удивить обзорными экскурсиями, насыщенными городскими легендами, историческими фактами и рассказами об архитектуре. Поэтому экскурсоводы и туристические компании все чаще стали устраивать необычные путешествия по городу, приглашая прогуляться по территории психиатрической больницы или узнать, где известные личности любили поднять рюмку. "Сегодня" выяснила, что необычного можно узнать о Харькове.

Этим летом в первой столице появился анонс необычного мини-путешествия на территорию психиатрической больницы, известной также в народе как Сабурова дача, поскольку еще в XIX веке душевнобольных решили поселить в загородном имении генерала времен Екатерины II.

"Еще до старта экскурсии было очень много негативных отзывов, мол, мы будем мешать работе учреждения, но это совсем не так, во время экскурсии мы в корпуса не заходим. При этом многие регистрировались: на первую экскурсию было записано 150 человек, мы оставили 15 и решили попробовать", — рассказывает менеджер по организации туров компании Kraina UA Богдан Волошин.

Первая экскурсия показала, что людям интересно узнать не только о самом комплексе зданий, его истории, но и о том, какие известные люди там находились на лечении, от кого или от чего скрывались. В этом списке есть писатель Эдуард Лимонов, товарищ Артем (большевик Федор Сергеев) и поэт Борис Чичибабин.

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Горожан и гостей города также привлекают экскурсии по местам, где можно загадать желание, как у памятника Кобзарю или Влюбленным.

"Мы рассказываем не только легенды, связанные с этими местами, но и как правильно загадывать желания", — говорит Волошин.

Сегодня можно посетить и музыкальную экскурсию, во время которой рассказывают, как с теми или иными местами в городе связаны известные музыканты, путешествие сопровождается игрой на музыкальных инструментах и пением.

А во время программы "Харьков интимный" поведают о местных публичных домах и о том, какие изменения интимная жизнь горожан претерпела за 200 лет.

Полюбился горожанам и тур "Харьков под градусом". Во время двухчасовой прогулки экскурсовод рассказывает, где харьковчане любили пригубить "беленькую", о споре Петра Первого, кто кого перепьет, а также о градоначальнике, у которого не только пил, но и буянил Григорий Сковорода.

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"Безумный день". На территории Сабуровой дачи расскажут об известных пациентах и зданиях. Фото: dozor.kharkov.ua

А вот автор и ведущая "Экскурсий для своих" Валерия Кульшицкая уверена, что обзорные экскурсии всегда вызывают интерес у гостей Харькова.

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"Рискну предположить, что есть устойчивый стереотип, мол, наш город — промышленный, торговый и образовательный центр, эдакий город-функция, но уж никак не тянет на роль туристического. Поэтому мы и стремимся удивлять", — объяснила нам Валерия, которая устраивает трехчасовые прогулки по определенным районам или даже отдельным улицам города, во время которых показывает здания с богатой историей.

В списке мест для посещения есть даже районы с неоднозначной славой — Москалевка и ХТЗ.

Одна из необычных экскурсий, которую создала Валерия Кульшицкая, — "В поисках харьковского Некрополя". А ищут его в Молодежном парке, на месте которого раньше было кладбище. Там показывают реальные и виртуальные захоронения. Путешествие продолжится уже на действующем кладбище №2, где расскажут о покоящихся там известных харьковчанах. А во время антиэкскурсии Валерия рассказывает о городских сумасшедших, упырях и ведет туристов в кафе с костями. Маршрут — всегда тайный, а гостей просят взять с собой документы, удобную обувь и одежду, фонарик.

Напомним, в Харьковской области реконструируют Шаровский замок. В будущем областные чиновники хотят привлекать к восстановлению усадьбы гранты.

Также мы писали, что в Харькове в самом разгаре масштабная реконструкция сада Шевченко. Чиновники уверяют, что сейчас идет вторая очередь ремонтных работ, после которой зона отдыха изменится до неузнаваемости. Пока же харьковчанам приходится прятаться в зной на небольшом зеленом островке возле памятника Шевченко, который отреставрировали ранее.
туризм, путешествие, туристы, кладбище, прогулки, экскурсии

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Автор:

Оксана Козлова

Источник:

"Сегодня"

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