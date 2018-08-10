Необычные экскурсии Харькова: поиски упырей, известные психи и публичные дома

Харьковчан и гостей города уже сложно удивить обзорными экскурсиями, насыщенными городскими легендами, историческими фактами и рассказами об архитектуре. Поэтому экскурсоводы и туристические компании все чаще стали устраивать необычные путешествия по городу, приглашая прогуляться по территории психиатрической больницы или узнать, где известные личности любили поднять рюмку. "Сегодня" выяснила, что необычного можно узнать о Харькове.

Этим летом в первой столице появился анонс необычного мини-путешествия на территорию психиатрической больницы, известной также в народе как Сабурова дача, поскольку еще в XIX веке душевнобольных решили поселить в загородном имении генерала времен Екатерины II.

"Еще до старта экскурсии было очень много негативных отзывов, мол, мы будем мешать работе учреждения, но это совсем не так, во время экскурсии мы в корпуса не заходим. При этом многие регистрировались: на первую экскурсию было записано 150 человек, мы оставили 15 и решили попробовать", — рассказывает менеджер по организации туров компании Kraina UA Богдан Волошин.

Первая экскурсия показала, что людям интересно узнать не только о самом комплексе зданий, его истории, но и о том, какие известные люди там находились на лечении, от кого или от чего скрывались. В этом списке есть писатель Эдуард Лимонов, товарищ Артем (большевик Федор Сергеев) и поэт Борис Чичибабин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Школьные экскурсии летом: все за и против



Горожан и гостей города также привлекают экскурсии по местам, где можно загадать желание, как у памятника Кобзарю или Влюбленным.

"Мы рассказываем не только легенды, связанные с этими местами, но и как правильно загадывать желания", — говорит Волошин.

Сегодня можно посетить и музыкальную экскурсию, во время которой рассказывают, как с теми или иными местами в городе связаны известные музыканты, путешествие сопровождается игрой на музыкальных инструментах и пением.

А во время программы "Харьков интимный" поведают о местных публичных домах и о том, какие изменения интимная жизнь горожан претерпела за 200 лет.

Полюбился горожанам и тур "Харьков под градусом". Во время двухчасовой прогулки экскурсовод рассказывает, где харьковчане любили пригубить "беленькую", о споре Петра Первого, кто кого перепьет, а также о градоначальнике, у которого не только пил, но и буянил Григорий Сковорода.

"Безумный день". На территории Сабуровой дачи расскажут об известных пациентах и зданиях. Фото: dozor.kharkov.ua

А вот автор и ведущая "Экскурсий для своих" Валерия Кульшицкая уверена, что обзорные экскурсии всегда вызывают интерес у гостей Харькова.

"Рискну предположить, что есть устойчивый стереотип, мол, наш город — промышленный, торговый и образовательный центр, эдакий город-функция, но уж никак не тянет на роль туристического. Поэтому мы и стремимся удивлять", — объяснила нам Валерия, которая устраивает трехчасовые прогулки по определенным районам или даже отдельным улицам города, во время которых показывает здания с богатой историей.

В списке мест для посещения есть даже районы с неоднозначной славой — Москалевка и ХТЗ.

Одна из необычных экскурсий, которую создала Валерия Кульшицкая, — "В поисках харьковского Некрополя". А ищут его в Молодежном парке, на месте которого раньше было кладбище. Там показывают реальные и виртуальные захоронения. Путешествие продолжится уже на действующем кладбище №2, где расскажут о покоящихся там известных харьковчанах. А во время антиэкскурсии Валерия рассказывает о городских сумасшедших, упырях и ведет туристов в кафе с костями. Маршрут — всегда тайный, а гостей просят взять с собой документы, удобную обувь и одежду, фонарик.

Напомним, в Харьковской области реконструируют Шаровский замок. В будущем областные чиновники хотят привлекать к восстановлению усадьбы гранты.

Также мы писали, что в Харькове в самом разгаре масштабная реконструкция сада Шевченко. Чиновники уверяют, что сейчас идет вторая очередь ремонтных работ, после которой зона отдыха изменится до неузнаваемости. Пока же харьковчанам приходится прятаться в зной на небольшом зеленом островке возле памятника Шевченко, который отреставрировали ранее.