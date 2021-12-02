Непростые люди: бизнесмен рассказал о родителях 16-летнего мажора из Харькова

Юрий Сапронов считает, что 16-летний Николай Харьковский получит реальный срок

16-летний Николай Харьковский, который устроил ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Родители 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, оказались "очень непростыми людьми". У мамы подростка целая коллекторская фирма.

Об этом заявил харьковский бизнесмен Юрий Сапронов изданию Телеграф.

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Что известно о родителях 16-летнего мажора?

Как рассказал Сапронов, родители Николая "очень непростые люди".

"Не всякий мясник центрального рынка мог зайти к покойному Геннадию Кернесу. А мама… Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет", – сказал бизнесмен.

Он добавил, что именно поэтому многие говорили, что 16-летний парень уйдет от правосудия.

"Мажор получит реальный срок"

Сапронов считает, что 16-летний Николай получит реальный срок. Бизнесмен отметил, что опасность была связана с так называемой амнистией в честь 30-летия Независимости Украины, под которую Харьковский мог попасть как несовершеннолетний.

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"Но уже нардепы навели резкость, зал точно поддержит поправку в закон, это на контроле не только у наших харьковских депутатов, а и у главы правоохранительного комитета", – добавил меценат.

"Родителей нужно привлечь к ответственности"

Сапронов заявил, что также необходимо привлечь к ответственности родителей парня.

"Думаю, что привлекут. Вряд ли посадят, но условный срок и огласку точно получат. И другие мамы с папами начнут думать, может быть", – подытожил бизнесмен.

Николай Харьковский, который устроил резонансное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

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