Несанкционированная свалка горит в Харьковской области

Сегодня, 17:46

Пожарные уже произвели семь сбросов воды


Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области в городе Балаклея горит свалка, существует угроза распространения огня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Сегодня в 12:05 в ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки, возникшего по адресу: Харьковская обл., Балаклейский р-н., г. Балаклея, ул. Загородная, за пределами населенного пункта", – говорится в сообщении.

К месту пожара было направлено 8 автоцистерн, вертолет Ми-8 ГСЧС, а также 4 автоцистерны предприятий района.

Как выяснили пожарные, загорелась несанкционированная свалка на площади 1,5 га и есть угроза возгорания городской свалки. Площадь городской свалки 17 га, глубина залегания 4,5 м.

"В 16:05 вертолет Ми-8 ГСЧС начал тушение пожара", - отметили в ГСЧС.

Пожарные произвели уже семь сбросов воды и продолжают тушить огонь.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25-27 августа в Украине будет сохраняться очень высокая опасность пожаров.

Также сегодня, 26 августа, в Житомирской области вспыхнул пожар на территории предприятия по обработке дерева. Огонь охватил площадь около 100 кв. м.

Напомним, в общежитии одного из столичных университетов огонь повредил личные вещи, оконные рамы, закоптил стены и потолки.
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