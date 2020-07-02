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Несла любимому мясо и сало: на границе перехватили "контрабандистку" (фото)

2 июля, 03:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина отправилась за границу с сумками, наполненными мясными продуктами

В Харьковской области на границе с Россией задержали женщину, которая тайком несла своему возлюбленному россиянину угощение – мясо и сало.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, инцидент произошел возле железнодорожной станции Одноробовка.

"Как стемнело, женщина отправилась в сторону границы с РФ вне установленных пунктов пропуска. Как выяснилось, она несла четыре упаковки со стейками и пакет с салом своему любимому мужчине, который живет на территории России", - говорится в сообщении.

На гражданку Украины составили админпротокол за попытку незаконного пересечения рубежа, в дальнейшем материалы передадут в суд.

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О судьбе мяса и сала, которые так и не достались россиянину, пограничники не сообщили.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники и таможенники на морском пункте пропуска "Черноморский рыбный порт" перехватили необычную контрабанду– тесты на антитела к коронавирусу. Пограничники предположили, что иностранец, вероятно, планировал подзаработать, учитывая пандемию коронавируса.

Также мы рассказывали, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили контрабандную поставку наркотиков в Россию: украинец пытался передать своим московским друзьям более четырех килограммов вещества, содержащего кокаин.

Также смотрите в сюжете о том, как на границе перехватили нарушителя с контрабандой попугаев:

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Источник: Сегодня

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