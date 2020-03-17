Несмотря на указ Зеленского: в Харькове продолжает работать метро

В Харькове, несмотря на запрет из-за введения "коронавирусного" карантина, метрополитен работает в штатном режиме. Об этом рассказал пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер, сообщает KHARKIV Today.

По его словам, 17 марта в городе не менялся даже интервал движения поездов. Что же будет завтра – на данный момент непонятно.

"Об изменениях в режиме работы сообщим сразу же", – отметил Битнер.

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Ранее сообщалось, что вопреки призыву Зеленского мэр Харькова Геннадий Кернес не собирается закрывать метро в Харькове.

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"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил Кернес.

Напомним, Кабинет министров Украины принял ряд решений касательно ограничений во время действия карантина из-за коронавируса в стране. В частности, в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта решили закрыть метро.

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