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"Нет" пластиковым пакетам: как прошел экошопинг в Харькове

Сегодня, 08:18

Таисия Ерохина

В магазинах и на рынках города спокойно реагируют на тару из плащевки и стекла

"Нет" пластиковым пакетам: как прошел экошопинг в Харькове Харьков В магазинах и на рынках города спокойно реагируют на тару из плащевки и стекла

В рамках спецпроекта "Экожизнь по-харьковски" корреспонденты "Сегодня" продолжают разбираться в актуальных вопросах, которые помогут сделать жизнь комфортнее. В этот раз мы провели эксперимент и проверили, можно ли в Харькове приобрести продукты, отказавшись от пластиковых пакетов. Результаты нас приятно удивили.

Первая точка, куда мы отправились за овощами и фруктами, — Центральный рынок. Вместо пакетов прихватили многоразовые мешочки из плащевки, в которые удобно складывать овощи и фрукты, кондитерские изделия и крупу. На одной из точек мы попросили взвесить огурцы и помидоры. Продавщица сразу же потянулась за пакетом, но мы остановили ее вопросом: "А можно в свою тару?". На что женщина отреагировала спокойно: "Да, конечно, без проблем!". На фруктовой точке продавщица и вовсе обрадовалась то ли экономии пакетов, то ли экосознательности: "Так даже лучше!". Смогли мы отказаться от пакета и при покупке мяса, предварительно прихватив с собой стеклянную баночку.

"С банкой в первый раз пришли. Чаще приносят судочки или контейнеры. Особенно часто покупают печень в контейнеры", — рассказала продавец.

Без лишних вопросов приветливая женщина взяла нашу банку, обнулила тару на весах и взвесила куриное филе.

В супермаркетах на отказ от пластиковых пакетов также реагируют доброжелательно. Так, в одном из крупных магазинов мы спокойно наклеили ценник на кожуру банана. А в супермаркете на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33 пять яблок без пакета взвесили прямо на кассе, после чего мы переложили фрукты в свою экосумку. В некоторых маркетах как альтернативу покупателям предлагают бумажные пакеты, но также спокойно реагируют на экомешочки. К примеру, в супермаркете на ул. Клочковской, 65, без претензий взвесили печенье в нашем мешочке, наклеив на него стикер со стоимостью. В отделе "Кулинария" в супермаркетах также можно покупать продукты в свою тару.

Сторонники жизни в стиле zero waste (ноль отходов. – Ред.) предпочитают покупать в собственную тару даже напитки, отказываясь от пластиковых стаканов, трубочек и крышек.

"Некоторые спрашивают, зачем таскать многоразовую кружку. Может, не совсем и удобно носить свою, но это более ответственно. Я покупаю напиток в многоразовую тару (собственную или чашку в заведении. — Авт.), а если нет такой возможности — отказываюсь. Сначала было неловко просить о такой услуге. Я боялась, что мне откажут, и отказывали! Но затем сработало такое выражение, как голосовать гривней", — рассказала экоблогерка Дарья Ярошенко.

Кроме того, корреспонденты "Сегодня" устроили собственный рейд по городским заведениям. Как показала проверка, в Харькове вряд ли возникнут проблемы при покупке кофе в свою чашку. Так, охотно наливают стандартные напитки в свою тару в заведениях "Большая кофейня", "Ехать надо", Aroma kava, Fifties, Freshline, McDonald’s, Waffletime. А в некоторых даже сделают скидку в 10% за экосознательность. Среди таких заведений — Kharacter coffee, Mr.Bourbon, Sweeter и Wagger. Отказать в кофейнях могут лишь в том, случае, если ваша многоразовая кружка не поместилась в кофемашину. Кроме того, в некоторых заведениях стали продавать многоразовые стаканчики с крышечками. Без труда можно отказаться и от трубочек — не брать их или предупреждать продавца, что вам она не нужна. Альтернативой могут стать одноразовые бумажные соломинки или многоразовые металлические. Последние, к примеру, используют в Cats&Coffee.

Также мы сообщали, что в Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров.

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шопинг Харьков эксперимент пакеты экоматериалы

Источник: Сегодня

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