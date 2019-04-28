Неудачная фотосессия: под Харьковом подросток упал с моста
13-летнего школьника с травмами доставили в больницу
В Харьковской области компания школьников устроила фотосессию на железнодорожном мосту. Один из подростков сорвался с него и упал, сообщили в пресс-службе полиции в регионе.
Инцидент произошел 27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное под Харьковом. По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту, но внезапно парень сорвался и упал на землю.
13-летнего парня доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.
"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", – рассказали в полиции.
Также мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в городскую клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.
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