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Неудачная фотосессия: под Харьковом подросток упал с моста

28 апреля, 12:07

13-летнего школьника с травмами доставили в больницу

Фото: Pixabay

В Харьковской области компания школьников устроила фотосессию на железнодорожном мосту. Один из подростков сорвался с него и упал, сообщили в пресс-службе полиции в регионе.

Инцидент произошел 27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное под Харьковом. По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту, но внезапно парень сорвался и упал на землю.

13-летнего парня доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", – рассказали в полиции.

Также мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в городскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

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Тег Харьков, падение, подросток, харьковская область, селфи

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