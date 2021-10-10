Невероятно красиво! В Харькове открыли новый фэнтези-парк – фото

Парк со сказочными инсталляциями будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 – как он выглядит

В Харькове открыли сказочный парк / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в воскресенье, 10 октября, открылся новый фэнтези-парк, его обустроили на ул. Плехановской, 77, возле ДК "Металлист". Особенно преображается парк вечером, каждая зона – это отдельное световое шоу.

Пользователи Сети публикуют фото и видео из парка.

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Открыли парк в 19:00, затем он будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00.

Как выглядит парк с высоты. Фото: Где в Харькове

В парке будут проводить выставки, концерты и спектакли. На входе уже установили турникеты.

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Фото: Труха Харьков

Власти Харькова писали, что эта креативная локация станет первой в Украине парком-выставкой open air.

Фото: Труха Харьков

В вечернее время парк преображается с помощью подсветок и проекционных технологий.

Фото: Труха Харьков

Парк украшают инсталляции сказочных животных со звуковыми эффектами.

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Фото: Труха Харьков

Также инсталляции будут служить фотозонами.