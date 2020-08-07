"Никаких ограничений по транспорту": Кернес отказался ужесточать карантин

Мэр Харькова жестко отреагировал на то, что город отнесли в "красную" зону карантина

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что несмотря на внесение города в "красную" карантинную зону, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт там не будут.



"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", – сказал городской голова, сообщает пресс-служба мэрии.



Напомним, решение об определении статуса "красной" зоны для Харькова было принято сегодня на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



Отметим, "красная" зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и так далее.

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