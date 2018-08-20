Ночная стрельба под горсоветом Харькова: в полиции рассказали подробности нападения

Сегодня, 14:25

По факту нападения открыто три уголовных производства


Мужчина, который сегодня ночью открыл стрельбу у горсовета Харькова, планировал убить всех охранников мэрии. Об этом на брифинге сообщил начальник ГУНП Украины в Харьковской области Олег Бех.

Как рассказал правоохранитель, мужчина сначала обстрелял стоявший на перекрестке автомобиль, а после того, как охранник мэрии открыл дверь, ранил его. Двое других охранников сбежали во двор горсовета, и стрелок начал искать их "с целью также ликвидировать". Вместо охранников злоумышленник встретил патрульных, одного из которых ранил. После этого правоохранители застрелили нападавшего.

На данный момент правоохранители открыли три уголовных производства: убийство работника правоохранительного органа; покушение на жизнь двух и более лиц; посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Бех подчеркнул, что "есть много вопросов к охраннику, который открыл дверь Харьковского городского совета", его действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранникаПрибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате инцидента погиб 29-летний полицейский

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.
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Источник:

УНИАН

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