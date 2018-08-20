Ночная стрельба в центре Харькова, погиб полицейский: главные подробности, фото и видео

В ночь на понедельник, 20 августа, в центре Харькова произошла стрельба, в результате которой погиб патрульный полицейский, еще один человек – ранен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. Прибывший на место происшествия наряд патрульной службы увидел у здания мэрии раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.

В ответ патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков, патрульный скончался. Второй раненый пребывает в стабильном тяжелом состоянии.

На месте происшествия работало руководство областного главка полиции, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты.

Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале июля в Киеве тоже был убит полицейский. Это случилось недалеко от перекрестка улиц Щусева и Грекова. Убийство сотрудника МВД 1977 года рождения произошло в автомобиле Hyundai. Нападающий находился позади жертвы и произвел два выстрела, от которых коп скончался на месте.

Позже в Национальной полиции рассказали о погибшем правоохранителе. Им оказался работник Национальной полиции Дмитрий Глушак, который с 1995 года работал в уголовной полиции. У погибшего остался шестилетний сын.